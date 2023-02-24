Минобороны Беларуси приказало выдвинуться ракетному подразделению
В Министерстве обороны Беларуси 24 февраля объявили о том, что одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район.
В какой именно район, там не уточнили. Как и не назвали подразделение.
Лишь отметили, что это происходит «в рамках мероприятий боевой готовности».
По информации ведомства, личный состав будет отрабатывать оборудование района стартовых позиций и готовить технику к боевому применению.
Больше подробностей в Минобороны не озвучили.