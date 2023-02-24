Минобороны Беларуси приказало выдвинуться ракетному подразделению

Опубликовано: 24.02.2023 09:35 , Обновлено: 24.02.2023

В Министерстве обороны Беларуси 24 февраля объявили о том, что одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район.

В какой именно район, там не уточнили. Как и не назвали подразделение.

Лишь отметили, что это происходит «в рамках мероприятий боевой готовности».

По информации ведомства, личный состав будет отрабатывать оборудование района стартовых позиций и готовить технику к боевому применению.

Больше подробностей в Минобороны не озвучили.