Минобороны Беларуси отправило механизированное соединение "в назначенный район"

Опубликовано: 21.02.2023 09:56 , Обновлено: 21.02.2023

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что 21 февраля некая часть какого-то механизированного соединения армии Беларуси выдвинулось "в назначенный район".

Там уточнили, что передвижение происходит в рамках учений. Для этого же неуказанную часть усилили подразделениями ПВО.

“Личному составу предстоит выполнение ряда учебно-боевых задач, в том числе по организации охраны и обороны района, его инженерного оборудования и осуществлению комплекса мер по организации тылового и технического обеспечения”, - сообщили в Минобороны, так и не раскрыв какая часть участвует в учениях и в каком месте страны.

Тем временем стало известно, что украинские войска начали учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Они проходят в 15 километрах от границы с Беларусью. Связаны ли эти мероприятия по обе стороны границы, неизвестно.

Ранее стало известно, что в Могилевской области провели антитеррористические учения. Они ограничились территорией Кличевского района. Из-за того, что была задействована военная техника, кое-где перекрывали дороги и ограничивали движение транспорта. Однако в том случае, место проведения учений в тайне не держалось.