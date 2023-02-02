Минобороны Беларуси объявило о завершении совместного с РФ учения

Опубликовано: 02.02.2023 15:25 , Обновлено: 02.02.2023

В Министерстве обороны Беларуси 2 февраля объявили о завершении совместного с Россией летно-тактического учения.

По данным ведомства, эти учения носили оборонительный характер для подготовки к возможным боевым задачам.

Как рассказывали ранее в Минобороны, учения должны были включить в себя:

ведение воздушной разведки;

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы;

авиационную поддержка группировок войск;

высадку тактического воздушного десанта;

доставку грузов и эвакуация раненых.

Главной целю там называли «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».