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Минобороны Беларуси объявило о завершении совместного с РФ учения

Минобороны Беларуси объявило о завершении совместного с РФ учения
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В Министерстве обороны Беларуси 2 февраля объявили о завершении совместного с Россией летно-тактического учения.

По данным ведомства, эти учения носили оборонительный характер для подготовки к возможным боевым задачам.

Как рассказывали ранее в Минобороны, учения должны были включить в себя:

  • ведение воздушной разведки;
  • совместное патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы;
  • авиационную поддержка группировок войск;
  • высадку тактического воздушного десанта;
  •  доставку грузов и эвакуация раненых.

Главной целю там называли «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».

 

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