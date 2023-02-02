Минобороны Беларуси объявило о завершении совместного с РФ учения
В Министерстве обороны Беларуси 2 февраля объявили о завершении совместного с Россией летно-тактического учения.
По данным ведомства, эти учения носили оборонительный характер для подготовки к возможным боевым задачам.
Как рассказывали ранее в Минобороны, учения должны были включить в себя:
- ведение воздушной разведки;
- совместное патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы;
- авиационную поддержка группировок войск;
- высадку тактического воздушного десанта;
- доставку грузов и эвакуация раненых.
Главной целю там называли «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».