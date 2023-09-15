Министр обороны Китая, прилетевший в Беларусь, отстранен? В США отреагировали на двухнедельное исчезновение

Опубликовано: 15.09.2023 08:29 , Обновлено: 15.09.2023

Министр обороны Китая Ли Шанфу пропал из виду уже две недели как. Он внезапно отказался от встречи с главами оборонных ведомств Вьетнама на прошлой неделе. Хотя ещё месяц назад прилетал в Беларусь. В США считают, что китайский министр тайно отстранен от должности и находится под следствием.

В последний раз Ли видели в Пекине 29 августа, когда он выступал с речью на форуме по безопасности с участием африканских стран. До этого он провел встречи на высоком уровне во время поездки в Россию и Беларусь.

[info_b]Министр обороны Китая в основном отвечает за оборонную дипломатию и не командует боевыми силами. Он менее известен общественности, чем министр иностранных дел, который часто появляется в государственных СМИ.[/info_b]

Исчезновение министра обороны из поля зрения общественности произошло после того, как Си Цзиньпин в последние месяцы без объяснения причин уволил нескольких других высших руководителей. Внезапная отмена поездки генерала Ли по Вьетнам последовала за необъяснимой заменой министра иностранных дел Китая Цинь Гана в июле после длительного отсутствия на публике и перетряской руководства элитных ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в последние месяцы, сообщило агентство Reuters.

Ли Шанфу был назначен на свой пост только в марте 2023 года. За ним внимательно наблюдали западные дипломаты, потому что, как и Цинь, он являлся одним из пяти госчиновников Китая, у которых статус в кабинете министров выше, чем у обычного министра.

Задержан и под следствием?

Длительное отсутствие Ли на публике вызвало некоторые комментарии. Посол США в Японии Рам Эмануэль 8 сентября опубликовал в Twitter: “Сначала пропал министр иностранных дел Цинь Ган, затем пропали командующие ракетными войсками, а теперь министра обороны Ли Шанфу не видели на публике в течение двух недель. Кто победит в этой гонке за безработицей? Молодежь Китая или кабинет Си Цзиньпина?”

“Исчезновение Ли, последовавшее вскоре после Цинь, говорит о том, насколько загадочной может быть политика китайской элиты для внешнего мира, - заявил Альфред Ву, доцент Школы государственной политики Ли Куан Ю в Сингапуре. - Китай при Си Цзиньпине просто не чувствует необходимости объясняться с миром”.

В свою очередь Financial Times со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что правительство США считает, что министр обороны Китая был отстранен от своих обязанностей и помещен под следствие.

Пригласил Хренина в Китай

Августовский визит китайского министра обороны в Беларусь в ГосСМИ назвали “ответом полякам на шантаж”, а в Минобороны Беларуси - знаковым событием по укреплению отношений с Китаем.

“Министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу пригласил министра обороны РБ генерал-лейтенанта Виктора Хренина с официальным визитом в Китай”, - ообщил тогда помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко