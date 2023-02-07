Министр обороны Германии привез в Киев танк Leopard 2

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Опубликовано: 07.02.2023 20:34 , Обновлено: 07.02.2023

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter сообщение о том, что "первый" боевой танк Leopard 2 прибыл в Киев, вместе с фотографией его и его немецкого коллеги Бориса Писториуса с миниатюрной моделью боевого танка немецкого производства в руках.

Глава Минобороны Германии прибыл в Киев 7 февраля почти с неожиданным визитом (на самом деле о его возможности сообщали ещё на прошлой неделе). Там он подтвердил, что Берлин поставит в Украину современные боевые танки Leopard 2 со складов немецкой армии.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Бориса Писториуса за обещание Берлина отправить свои танки Leopard 2 в Украину. “Их будет больше, - написал Резников. - Танковая коалиция выступает маршем… к победе!”

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1622981742368854016”]

Тем временем, агенство Reuters сообщило, что Берлин также одобрил поставку 178 боевых танков Leopard 1 в Украину.