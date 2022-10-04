Мининформ Беларуси запретил доступ к Marketing.by

Опубликовано: 04.10.2022 10:48 , Обновлено: 04.10.2022

В пресс-службе министерства информации Беларуси сообщили 4 октября, что заблокировали доступ к интернет-ресурсу от маркетинге и продвижении Marketing.by.

Чиновники рассказали, что провели мониторинг сайта на соблюдение требований Закона о СМИ. В результате его в Мининформе утверждают, что установили “факт нарушения национального законодательства интернет-ресурсом marketing.by, на котором размещалась информация, запрещенная к распространению”.

“В установленном порядке принято решение об ограничении доступа к данном ресурсу”, - сообщили в министерстве. Какое нарушение допустил сайт, в Мининформе не уточнили.

Ранее в министерстве информации [link href=“https://t.me/mininform/966” rel=“noopener” target=“_blank”] заявили [/link], что “блокировка ряда белорусских Telegram-каналов – яркий пример удушения свободы слова в сети Интернет”.

“Подобная практика информационных зачисток неугодных цифровым гигантам каналов и аккаунтов с большой читательской аудиторией, стремящихся донести своим подписчикам правдивую информацию, бесспорно, не способствует укреплению доверия к таким платформам и является ярким примером удушения свободы слова и плюрализма мнений в сети Интернет”, - заявили в министерстве информации по поводу блокирования в Telegram некоторых каналов, созданных работниками белорусских госСМИ.