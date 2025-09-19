МИД выслал из Беларуси чешского дипломата – «Инцидент исчерпан»

Опубликовано: 19.09.2025 10:50 , Обновлено: 19.09.2025

Официальный Минск объявил об "ответных мерах на недружественные шаги" со стороны Чехии и Польши: из страны выслали советника чешской дипломатической миссии, а также вызвали на "обстоятельный разговор" временного поверенного в делах Республики Польша в Беларуси Войцеха Филимоновича. Узнали подробности "дипломатических инцидентов".

Поводом для жёстких дипломатических мер со стороны Минска стала недавняя высылка белорусских дипломатов (работавших в ранге советника) из Польши и Чехии. По мнению белорусского Министерства иностранных дел, высылка дипломатов была инициирована “по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам”.

За этими мерами последовали ответные шаги Минска. В пятницу, 19 сентября, в МИД вызвали исполняющего обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаша Крыла, которому сообщили об объявлении персоной нон грата чешского дипломата. Советнику дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Республики.

“Хотели бы дополнительно акцентировать, что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии”, - пояснил этот шаг пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков.

Также на “обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений” в МИД вызвали временного поверенного Польши в Беларуси Войцеха Филимоновича. Подробности этого разговора внешнеполитическое ведомство пообещало раскрыть позднее.

“Белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным. В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно. Данная позиция доведена до сведения Варшавы и Праги”, - заявил Варанков.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Служба безопасности и информации Чехии (BIS), которая занимается внутренней разведкой, заявила о ликвидации шпионской сети, якобы действовавшей не только на территории этой страны, но и соседних Венгрии и Румынии. Организатором шпионской сети чешские власти назвали белорусский Комитет госбезопасности (КГБ).

Новость Телеграф

В связи с этим Министерство иностранных дел Чехии приняло решение о высылке из страны неназванного белорусского дипломата, якобы работающего на спецслужбы. Его объявили в Чехии персоной нон грата.