МИД Эстонии предложил запретить своим гражданам участвовать в мероприятиях в Беларуси. Но не всем

Опубликовано: 19.12.2024 16:01 , Обновлено: 19.12.2024

Министерство иностранных дел Эстонии предложило запретить гражданам своей страны принимать участие в мероприятиях, которые проводятся "в интересах" России и Беларуси на территории этих стран, а также на оккупированных или аннексированных территориях Украины. Однако запрет, который, по данным МИД, уже поддержало правительство, коснётся не всех граждан.

По предложению МИД, официально запретят участвовать в мероприятиях, организованных в Беларуси и России, гражданам Эстонии и лицам, имеющим вид на жительство или право на проживание в стране, в возрасте до 21 года. Им также запретят принимать “какие-либо средства или выгоду” от учреждений, организаций и лиц, организующих такие мероприятия.

Во внешнеполитическом ведомстве этот шаг назвали “защитой Эстонии от враждебного влияния со стороны России и Беларуси”.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, это сделано, чтобы “оградить от пагубного влияния” детей и молодых людей, которые “могут не понимать, что за огромной возможностью может скрываться опасность”. При этом глава ведомства назвал это ограничение “сдерживающей санкцией”, подчеркнув, что направлена ​​она не против молодежи и детей, а “против организаторов мероприятий и их сторонников”.

Позицию главы МИД поддержал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, который назвал использование детей и молодежи для своего влияния “морально неприемлемым” и приравнял к вербовке спецслужбами.

“Эти опасности не всегда осознаются даже родителями, не говоря уже о самих детях и молодых людях, поэтому принципиально, чтобы государство делало все, чтобы уберечь молодежь от подобных рисков”, - заявил глава МВД.

Согласно информации, размещённой на сайте МИД Эстонии, за нарушение данного запрета планируется ввести штрафы, а максимальное наказание предложили ограничить пятью годами лишения свободы.

Белорусский МИД пока никак не прокомментировал решение эстонских властей.