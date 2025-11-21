МИД Беларуси заявил о совместных с Польшей поисках диверсантов

Опубликовано: 21.11.2025 21:23 , Обновлено: 21.11.2025

Министерство иностранных дел Беларуси публично ответило на запрос властей Польши о выдаче двух граждан Украины, которые, по заверениям Варшавы, выехали в Беларусь после подрыва железнодорожных путей.

Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси, заявил, что власти Беларуси совместно с Польшей проводят мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера.

«В настоящее время подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия. Совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер», — заявил Варанков.

В МИД Беларуси пообещали, что обязательно задержат обвиняемых Польшей в терактах по приказу российских спецслужб.

«Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне. Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по данному вопросу», — заявили в МИД Беларуси.

Ранее МИД Польши передал поверенному в делах Беларуси запрос на выдачу двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на территории Польши.