МИД Беларуси выразил "решительный протест" недружественным действиям Армении

Опубликовано: 06.05.2026 07:23 , Обновлено: 06.05.2026

Министерство иностранных дел Беларуси (МИД) 5 мая "вызвало на ковёр" временного поверенного в делах Армении Артура Саргсяна. Дипломату официально вручили ноту - "в связи с недружественными действиями".

“Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны”, - сообщили в пресс-службе белорусского МИДа.

В ведомстве не уточнили, о каких именно “недружественных действиях” в данном случае идёт речь. Однако на днях в адрес Минска прозвучали скандальные слова из уст спикера Национального собрания Республики Армении Алена Симоняна. Выступая в эфире общественного телевидения Армении, спикер назвал Беларусь “губернией России”.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь белорусского МИДа Беларуси Руслан Варанков, назвал слова армянского спикера “предвыборным популизмом” и “отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем”.

“Проще всего назначить “внешнего врага” и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление”, - заявил Варанков, упрекнув армянские власти в “грубом нарушении элементарной дипломатической этики” и попытках “втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства”.

Представитель внешнеполитического ведомства Беларуси также выразил надежду на то, что “рано или поздно” руководство Армении “внемлет здравому смыслу” и вернется к “конструктивному диалогу” и стратегическому партнерству с Минском.