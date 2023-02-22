МИД Беларуси призвал Генассамблею ООН не требовать от России вывода войск из Украины - росСМИ

Опубликовано: 22.02.2023 21:45 , Обновлено: 22.02.2023

На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке должны начаться дебаты по подготовленной Украиной резолюции, призывающей к выводу российских войск и прекращению боевых действий. МИД Беларуси предложил свои правки в документ, полностью меняющие его суть.

Соавторами документа являются по меньшей мере 70 стран. Голосование по резолюции станет новым из серии испытаний на прочность Генеральной ассамблеи ООН, во всех из которых Украина одержала подавляющую победу, сообщает The Guardian.

Официальные лица Украины, США и Европы заявили, что ожидают, что резолюция получит поддержку более 130 из 193 государств - членов ООН, при этом около 50 государств могут воздержаться, ещё часть не будет участвовать в голосовании из-за неоплаченных членских взносов в ООН.

[info_b]На предыдущем голосовании Генассамблеи ООН против войны в Украине в октябре только Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия проголосовали в поддержку России.[/info_b]

В проекте новой резолюции на годовщину начала начала войны говорится о “приверженности ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”.

В резолюции содержится призыв к России “немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины” и к “прекращению боевых действий”.

Также в документе призывают к “немедленному прекращению нападений на критическую инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая те, которые являются жилыми домами, школами и больницами”.

Авторы документа также призывают к юридической ответственности за военные преступления, “обеспечить правосудие для всех жертв и предотвращение будущих преступлений”.

Что предложили изменить в резолюции представители МИДа Беларуси

На сайте министерства иностранных дел Беларуси пока нет никаких данных о предложениях. Однако российские агентства РИА “Новости” и “Спутник” утверждают, что официальный Минск предложил внести в текст призыв к странам не поставлять оружие защищающейся Украине.

Также представители МИД Беларуси потребовали, чтобы Генассамблея ООН не требовала от России немедленно вывести свои войска с территории Украины. Плюс официальный Минск предложил странам ООН осудить страны Запада из-за несоблюдения “Минских соглашений” и призвать скорее начать “мирные переговоры”.