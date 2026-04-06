МИД Беларуси предупредил Google о последствиях после блокировки "легитимного контента"

Опубликовано: 06.04.2026 15:47 , Обновлено: 06.04.2026

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением по случаю удаления в YouTube каналов белорусских госСМИ БелТА, ОНТ и СТВ. МИД назвал такие действия Google нарушением соглашений ООН и ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

В ведомстве назвали БелТА, ОНТ и СТВ “основой информационного суверенитета страны” для многомиллионной аудитории “как внутри Беларуси, так и за ее пределами”.

По мнению белорусских чиновников, удаление каналов “грубейшим образом” нарушило статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН.

“Обращает на себя внимание вопиющая тишина международных структур. Те из них, которые традиционно оперативно и громко заявляют о любых, даже самых спорных, случаях «ограничения свободы слова» в неугодных им странах, на этот раз демонстративно хранят молчание”, - говорится в заявлении ведомства.

В МИД такое отношение к реакции назвали “классическим примером западных двойных стандартов”.

Тем не менее в министерстве иностранных дел заявили, что досконально изучают обстоятельства произошедшего. И даже предупредили, что могут отреагировать всеми доступными средствами.

Напомним, что 3 апреля YouTube без предупреждения, как заявили в БелТА, удалил три канала, которые на площадке вели госСМИ из Беларуси.