Мария Колесникова попала в реанимацию - Адвокат

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Опубликовано: 29.11.2022 19:10 , Обновлено: 29.11.2022

Адвокат Марии Колесниковой, соратницы Виктора Бабарико, отбывающей 11-летнее наказание в Гомельской колонии №4, сообщил, что она попала в реанимацию. Об этом написала команда Виктора Бабарико в своем тг-канале.

Обновлено "Машу привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение", сообщила команда Бабарико.

Причина произошедшего юристу неизвестна. По данным Владимира Пыльченко, Мария Колесникова находится в больнице “Скорой помощи” в Гомеле в реанимационном отделении. Указывается, что бригада “Скорой” доставила Марию Колесникову в хирургическое отделение еще 28 ноября, а потом ее перевели в реанимацию.

[info_b]В сентябре 2021 года суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы. Ее обвинили в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.[/info_b]

Адвоката Марии Колесниковой сообщил, что 29 ноября не смог в третий раз попасть к ней в колонии по причине отсутствия заявления от заключенной, так это ему объяснили в администрации заведения. По словам юриста, Мария до этого попала в штрафной изолятор.

Ранее Владимир Пыльченко подавал жалобя на отказ в допуске к Марии Колесников в прокуратуру и УДИН. В них он указывал о своих опасениях за состояние ее здоровья.

Ранее Телеграф сообщил, что Мария Колесникова подала жалобу на решение КГБ о внесении ее в «список террористов». Однако ей отказали в участии в суде. Об этом сообщили в штабе Виктора Бабарико.

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