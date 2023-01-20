Лукашенко заявил, что стоит у истоков искусственного интеллекта в ОАЭ

Опубликовано: 20.01.2023 20:01 , Обновлено: 15.11.2024

Александр Лукашенко 20 января заявил, что считает себя стоящим у истоков разработки искусственного интеллекта в Арабских эмиратах. Такое заявление он сделал во время посещения выставки достижений науки и техники в Беларуси.

“Меня приглашают Эмираты. Они ж там (…) серьезно занимаются искусственным интеллектом. Если надо помощь, пожалуйста, я могу это сделать, потому что, как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту”, — заявил он во время посещения выставки “Беларусь интеллектуальная”.

Каким образом он стал у истоков, Александр Лукашенко не уточнил. Возможно следующая фраза может приоткрыть тайну.

“Китайские там ученые, они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю: да господь с вами, приезжайте”, — рассказала Александр Лукашенко.