Лукашенко выразил соболезнования по поводу «мученической смерти» Хаменеи

Опубликовано: 03.03.2026 08:39 , Обновлено: 04.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 марта направил официальные соболезнования своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. Слова соболезнования прозвучали и на встрече в Министерстве иностранных дел, куда накануне вызвали чрезвычайного и уполномоченного посла Ирана в Беларуси Алирезу Санеи.

На встрече в МИД первый замминистра Сергей Лукашевич выразил “серьезную обеспокоенность” событиями на Ближнем Востоке и высказал мнение о том, что для урегулирования такого рода конфликтов нет иной альтернативы, кроме как решение политико-дипломатическими методами.

Как сообщил Telegram-канал “Пул Первого”, в ходе встречи в МИД Лукашевич также передал иранскому представителю соболезнования от белорусского президента в связи с гибелью Хаменеи. Позднее Администрация Президента (АП) выложила текст официального письма Лукашенко.

В нём глава государства заявил, что в Беларуси новость о гибели Верховного лидера Исламской Республики восприняли “с глубокой болью и скорбью”, а само убийство аятоллы назвал “вероломной атакой”.

По словам Лукашенко, Хаменеи на протяжении десятилетий “служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями”, и в результате “своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства”.

“Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана. Память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей. Его жизненный путь останется частью национального наследия Ирана и важной страницей мировой истории” - заявил Лукашенко.

В АП также подчеркнули, что Лукашенко “имел честь встречаться с этим выдающимся государственным деятелем” и высоко оценили его личный вклад в развитие сотрудничества между Минском и Тегераном.

Напомним, Иран официально подтвердил гибель не только Верховного лидера Исламской Республики, но и фактически всей верхушки военного командования Ирана - министра обороны Мусави, начальника штаба армии Насирзаде, советника по безопасности Али Шамхани, а также главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура.

Тегеран подтвердил смерть всей верхушки военного командования Ирана