Лукашенко ввёл единый тест для чиновников на знание Конституции и законов РБ

Опубликовано: 19.02.2026 16:46 , Обновлено: 19.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко ввёл единый квалификационный экзамен, который придётся сдавать тем, кто впервые поступает на государственную гражданскую службу. Как пояснили в президентской Администрации, это сделали в том числе для того, чтобы повысить требования к будущим чиновникам.

Сам текст указа «О квалификационном экзамене», который глава государства подписал 19 февраля, пока не опубликовали. Однако в Администрации Президента (АП) пояснили, что данный документ закрепил формат квалификационного экзамена для белорусских чиновников.

Это будет тест, разработанный Академией управления при Президенте Республики Беларусь, единый для всех. Как пояснили в АП, унификация теста призвана исключить “субъективность и протекционизм” в кадровой работе и одновременно с этим повысить требования к тем, кто поступает на госслужбу.

Сам тест предполагает проверку уровня знаний человека главного Закона страны - Конституции Беларуси, а также других не специфических, ключевых законодательных актов, знать которые должны все категории гражданских служащих.

При этом предполагается, что перечень экзаменационных вопросов будет известен заранее, а экзаменуемым также бесплатно предоставят демонстрационную версию тестовых заданий. Вариант пробного тестирования планируют разместить на сайте Академии управления при Президенте.