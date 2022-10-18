Лукашенко рассказал Дугину о чем "хихикали в России некоторые либерасты"

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.10.2022 18:18 , Обновлено: 18.10.2022

Александр Лукашенко 18 октября принял у себя во Дворце Независимости в Минске российского деятеля Александра Дугина. Он попросил его посмотреть, чем живёт Минск и Беларусь. И вспомнил о своих словах два года назад, над которыми "хихикали либерасты" в России.

“Минск, конечно, как и Москва - не вся Россия, и не вся Беларусь - Минск. Но, тем не менее, вы человек опытный и по Минску можете определить, чем дышит наша Беларусь”, - сказал Александр Лукашенко Дугину. А потом предложил тому считать Беларусь своей.

“Я надеюсь, вы ее не отрываете в своем сознании и не считаете чужой. Несмотря на то, что сегодня это независимое суверенное государство”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/vstrecha-s-rossiyskim-filosofom-i-obshchestvennym-deyatelem-aleksandrom-duginym” rel=“noopener” target=“_blank”] напомнил [/link] он Дугину, котрого считают одним из главных идеологов Владимира Путина.

По словам Александра Лукашенко, в России замалчивали о Беларуси некоторые детали.

“Порой нас критиковали ни за что. Я понимаю, есть некая ревность, еще что-то. Разные были причины. Поэтому такого уровня человек, как вы, публичный человек, который видит реалии… Я надеюсь, что об этом узнает каждый не только русский человек, но и россиянин… Потому что нам жить вместе. Нам ни в коем случае не надо бежать в сторону друг от друга”, - сказал он.

“Когда-то, я помню, грубо скажу: хихикали в России некоторые, как я их называю, либерасты. Когда я сказал, что придет время (года два тому назад было сказано), когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все: “Ну как это так, что!?” Что мы видим сегодня? Мы это сегодня и видим”, - заявил он.

[info_b]Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель. Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук. Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз (ЕАС). Подробнее [link href=“https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что В Подмосковье, в районе поселка Большие Вяземы, вечером в субботу, 20 августа, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший российскому философу и пропагандисту “Русского мира” Александру Дугину. Водитель, его дочь, погибла.

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