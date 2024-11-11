Лукашенко улетел в Баку на саммит под эгидой ООН

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Опубликовано: 11.11.2024 10:53 , Обновлено: 11.11.2024

В понедельник, 11 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан. Там пройдёт Всемирный саммит по борьбе с изменением климата под эгидой Организации объединенных наций (ООН). Однако в планах белорусского лидера не только участие в саммите, сообщила его пресс-служба.

[info_b]На климатической конференции ООН в Баку планируют принять участие десятки тысяч делегатов, включая глав государств и правительств. Сам форум проводится ежегодно с 1995 года для стран - участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата. [/info_b]

Как рассказали в президентской Администрации, Лукашенко в своем выступлении планирует “обозначить национальную позицию Беларуси” по климатическим вопросам, вынесенным на повестку международного форума и которые “еждународное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов”.

Кроме того, в пресс-службе Лукашенко сообщили, что на полях саммита белорусский президент планирует провести ряд встреч и переговоров со своими зарубежными коллегами. С кем именно у Лукашенко запланированы встречи и будут ли проведены переговоры в формате “тет-а-тет”, там не уточнили.