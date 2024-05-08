Лукашенко улетел на парад в Москву

🎥 Видео

Опубликовано: 08.05.2024 10:19 , Обновлено: 08.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 8 мая, отправился с двухдневным рабочим визитом в Россию. В его Администрации рассказали, что, помимо участия в традиционном Параде Победы на Красной площади в Москве, входит в повестку нынешнего визита.

О том, что Лукашенко направляется в Москву, сообщила его пресс-служба. Кадры президентского кортежа из Национального аэропорта в Минске и взлетающего первого борта опубликовали в соцсетях “Пул Первого”.

Ранее в Администрации президента сообщили о планах на двухдневную поездку в Москву. Так, в среду, 8 мая Лукашенко планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, десятом по счёту с момента подписания Договора о создании ЕАЭС. Как ожидается, мероприятия в рамках саммита пройдут как в узком, так и в расширенном составах.

“Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции”, - сообщили в его Администрации.

На следующий день, 9 мая Лукашенко планирует присутствовать на традиционном военном параде на Красной площади, а также в торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, предыдущая рабочая поездка Лукашенко в Москву состоялась меньше месяца назад: 11 апреля он летал в Москву вместе с Мариной Василевской, ставшей первой в истории суверенной Беларуси космонавткой. Тогда помимо мероприятий по случаю Дня космонавтики Лукашенко также провёл встречу в формате “один на один” со своим российским коллегой.