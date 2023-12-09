Лукашенко улетел из ОАЭ в Африку

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Опубликовано: 09.12.2023 11:27 , Обновлено: 15.11.2024

В субботу, 9 декабря, Александр Лукашенко улетел на африканский континент.

«С сегодняшнего дня начинается официальный визит Президента Беларуси в африканские страны. В рамках визита Александр Лукашенко посетит ряд стран африканского континента», сообщил «Пул Первого».

По цели визита источник написал, что он «будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки».

[info_b]В пятницу, 8 декабря, президент Беларуси встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном в его личной резиденции. «Договорились об углублении сотрудничества по ряду направлений», сообщил источник.[/info_b]