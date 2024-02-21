Лукашенко срочно улетел в Татарстан. Зачем?

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Опубликовано: 21.02.2024 10:47 , Обновлено: 21.02.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 21 февраля, отправился с ранее не анонсированным визитом в российскую Казань. О поводе визита рассказали в Администрации президента.

В пресс-службе президента данный визит в столицу Татарстана назвали рабочим. Там сообщили, что в Казань Лукашенко пригласил его российский коллега Владимир Путин. Официальным поводом ранее не объявленной встречи двух лидеров стала церемония открытия международного высокотехнологичного турнира “Игры Будущего”, который запланирован на период с 21 февраля по 3 марта.

“По случаю этого масштабного мультиспортивного события в столицу Республики Татарстан Российской Федерации прибудет ряд зарубежных лидеров”, - сообщили в Администрации белорусского президента.

В свою очередь телеграм-канал “Пул Первого” опубликовал кадры прибытия Лукашенко в аэропорт и взлёт его фирменного самолета.

Отметим, что предыдущий рабочий визит Лукашенко в Российскую Федерацию был совсем недавно - 27 января. Тогда он принимал участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.