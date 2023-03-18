Лукашенко созвонился с Путиным, чтобы поговорить про микроэлектронику

Опубликовано: 18.03.2023 09:21 , Обновлено: 18.03.2023

В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что 17 марта вечером он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Там уточнили, что основной темой беседы стало импортозамещение в условиях западных санкций. В рамках его Беларусь и Россия хотят построить транспортный коридор «Север - Юг», который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему производства микроэлектроники. В сообщении также говорится, что они затронули и вопросы “международной повестки дня”.