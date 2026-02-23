Лукашенко собрал генералов: "Делали и будем это делать"

Опубликовано: 23.02.2026 12:01 , Обновлено: 23.02.2026

По случаю 23 февраля Президент Беларуси собрал у себя во Дворце Независимости военных и других представителей силовых ведомств, которым вручил генеральские погоны и награды. Во время обращения к военным он сравнил представителей силового блока с учеными.

“Недавно, встречаясь с учеными, я сказал, что без науки у нас нет будущего. Добавлю, что без людей в погонах, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего, в том числе и страны”, - констатировал Александр Лукашенко.

В то же время он предупредил собравшихся в необходимости быть готовым защищать страну, и обвинил страны Запада в милитаризации.

“Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране. Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе”, - заявил он.

При этом, по словам Александра Лукашенко, “мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных”.

Он призвал все страны в мире не допустить начала ядерной войны и распространения ядерного оружия.

“Мы делали и будем это делать, потому что таковы требования времени. Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны, - заявил Александр Лукашенко. - Главными нашими аргументами должны быть единство народа, сильная армия, высокий моральный дух, выучка наших солдат и офицеров, всех силовых структур”.

Александр Лукашенко предупредил, что в ближайшее время все служащие в погонах будут проверены и сдадут экзамены на профессиональную пригодность. «У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу воспринимать это как должное», - сказал он собравшимся.