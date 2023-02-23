Лукашенко снова заявил, что он потомок украинцев

Опубликовано: 23.02.2023 18:36 , Обновлено: 23.02.2023

Александр Лукашенко 23 февраля в интервью китайскому государственному агентству Синьхуа сообщил, что является потомком жителей Украины. И поэтому он не хочет войны с ними.

“Мы не хотим никакой войны. Тем более украинцы, люди, народ украинский - это не чужие нам люди. Это родные нам люди. Даже мои предки где-то там в Украине родились между Черниговом и Киевом. Это уже из личного”, - заявил он.

По его словам, белорусская армия “абсолютно не собирается нападать на Украину”. Однако будет отвечать на агрессию с той стороны, в том числе привлекая армию РФ.

“Если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил: что не дай бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси - мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер”, - пообещал он китайским журналистам.

“Я не прячу своих корней”

Ранее Александр Лукашенко уже называл себя “частично хохлом”.

Во время визита в Киев в 2013 году он заявил журналистам: «А еще говорят, что я частично хохол. Наша оппозиция нашла мои корни между Черниговом и Киевом. Виктор Ющенко предлагал мне найти мою родословную. А я говорил: зачем, какая разница».

Через год он уже рассказывал, что поиском его украинских корней занимался президент Виктор Ющенко.

«Я не прячу своих корней. Виктор Ющенко нашел мои корни где-то между Черниговом и Киевом (где-то там прадеды мои жили) и говорит: «Александр Григорьевич, давайте я Вам все документы достану». — «Виктор, стоит ли это? Я признаю, что мои корни в Украине. Это прекрасный народ!» - сказал тогда он.