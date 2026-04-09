Лукашенко сменил двух министров, вице-премьера и четырёх глав районов на Витебщине

Опубликовано: 09.04.2026 13:45 , Обновлено: 09.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля провёл очередные кадровые назначения. По итогу кадрового дня в Беларуси сменились два министра, был назначен новый вице-премьер, а у четырёх районов Витебщины сменилось руководство. Кроме того, новое руководство теперь у промышленного гиганта "Атлант" и ключевого государственного информационного агентства страны.

Так, Министерство культуры теперь возглавляет Марат Марков , который до сих пор руководил Министерством информации. Его кресло занял Дмитрий Жук , главный редактор издательского дома “Беларусь сегодня”. О судьбе Руслана Чернецкого, который до сих пор занимал кресло министра культуры, в Администрации Президента пока не сообщали.

Новый заместитель появился у премьер-министра Беларуси: вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства в офисе премьера теперь будет курировать Александр Терехов, который был генеральным директором государственного производственного объединения “Минскстрой”, а в 2014—2020 годах сам возглавлял Министерство ЖКХ.

Больше всего перестановок по итогам сегодняшнего кадрового дня - в вертикали власти Витебского региона. У председателя Витебского облисполкома появилось сразу два новых зама:

Гуйда Алексей Владимирович будет теперь курировать вопросы социальной сферы и идеологии,

Белусь Петр Казимирович - вопросы строительства и ЖКХ.

Сразу в четырёх районах Витебщины сменились сами председатели, которых Лукашенко назвал “президентами на своём клочке земли”:

Браславский райисполком возглавит Бабинская Елена Михайловна,

Глубокский райисполком - Бакуров Максим Сергеевич,

Оршанский райисполком - Мойжик Леонид Игоревич,

Вороновский райисполком - Часнойть Александр Леонидович.

Нашлось новое кресло для Михаила Орды , депутата Палаты представителей Национального собрания, который на президентских выборах 2020 года руководил предвыборной группой Александра Лукашенко. Его глава государства отправил в Монголию руководить дипломатическим представительством Беларуси.

В довершение всего, Президент назначил и согласовал новых руководителей ЗАО «Атлант» и Белорусского телеграфного агентства ( БЕЛТА ). Директором Минского завода холодильников и гендиректором “Атланта” станет Андрей Васильевич Дикун, а БЕЛТА перейдёт под руководство Андрея Константиновича Мохора.