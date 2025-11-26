Лукашенко рассказал Путину, о чём его спрашивали на переговорах «западники»

Опубликовано: 26.11.2025 15:14 , Обновлено: 26.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Бишкек (Кыргызстан). Во время разговора в присутствии журналистов российский глава похвалил главу Беларуси за участие в мирной инициативе по Украине.

«Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас это тоже всегда беспокоит. И вы тоже один из тех людей, кто стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта», — заверил глава Кремля.

В ответ Александр Лукашенко рассказал, что ведёт переговоры с «западниками» — так он, по всей видимости, назвал представителей Европы.

«Что касается Украины, нас часто упрекают. Вы знаете, мы ведём диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я задаю им вопрос: “Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники”», — заявил он.

Затем он добавил, что «даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос».

«Один раз отрубили — всё, это за большими скобками. И никаких разговоров здесь быть не должно. Я надеюсь, что всё-таки всё будет нормально. Исходя из последних событий. Если американцы будут (уже публично скажу то, что я им сказал) вести себя аккуратно, понимая, что это непростой вопрос и требует непростых решений», — выразил надежду Александр Лукашенко.