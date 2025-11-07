Лукашенко рассказал, почему большинство белорусов не празднуют 7 ноября

Опубликовано: 07.11.2025 13:50 , Обновлено: 07.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь 7 ноября с визитом в Житковичах, заявил, что "День Октябрьской революции" в стране помнят не более трети населения. «Есть у нас процентов 30 людей, которые с уважением относятся к этому празднику», — сказал он.

«Мы революций не хотим больше, но есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся», — добавил Лукашенко.

По словам Лукашенко, власти сохраняют этот праздник: «Ну и пусть будет у них этот праздник. Мы будем помнить, что был такой праздник. Не надо забывать то, что было. Не надо ранить людей, которые сегодня на пенсии и уходят из этой жизни. Пусть они знают, что мы — достойные продолжатели их дел».

В своей поздравительной речи президент Беларуси также назвал 7 ноября «данью уважения» событиям, которые повлияли на ход мировой истории и «заложили основу для формирования белорусской государственности».

В Беларуси, в отличие от остальных стран — бывших республик СССР, 7 ноября остаётся официальным выходным днём и называется «Днём Октябрьской революции».

В России праздник был переименован: теперь это рабочий день и «День воинской славы» в честь парада 1941 года, хотя коммунисты и ветераны отмечают его по-старому.

В Украине и в балтийских странах дата 7 ноября официально считается символом советской оккупации и не отмечается; основные праздники там — дни независимости.

В Кыргызстане и Казахстане праздник был переименован или лишён идеологии. В Кыргызстане это «Дни истории», а в Казахстане — памятная дата и выходной день.

В остальных странах (Армения, Молдова и др.) 7 ноября является рабочим днём, который отмечается лишь небольшими коммунистическими партиями и ностальгирующими гражданами.