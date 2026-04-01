Лукашенко рассказал, откуда в Беларуси возьмутся 500 000 военных на случай войны

Опубликовано: 01.04.2026 16:50 , Обновлено: 01.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае войны белорусская армия может нарастить численность войск до полумиллиона.

«У нас под ружьем 70 тысяч сегодня. Всего под 100 тысяч. У Карпенкова и Кубракова тоже войска (внутренние войска и милиция — Ред.). Небольшие в Комитете госбезопасности (КГБ). И прочие. 100 тысяч. Полмиллиона с учетом дополнительного призыва в случае войны», — заявил Президент, признав необходимость мобилизации на случай военного времени.

Также он поручил премьер-министру Турчину и главе Нацбанка Головченко заняться финансированием перевооружения армии.

«И премьер-министру, и председателю Национального банка (НББ) надо серьезнейшим образом перестраиваться тоже. Потому что спрашивать мы с них можем, но кое-где были такие единичные случаи, когда командиры говорили: “А пусть Президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так”. Что надо обновлять постоянно технику. Это правда. Надо обновлять», — заявил он.

Что касается самих военных, то Александр Лукашенко предупредил о возможных отставках и увольнениях.