Лукашенко рассказал на Рождество, о чем успешно "просил Господа"

Опубликовано: 07.01.2026 12:26 , Обновлено: 07.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал 7 января, что просил бога о подходящей погоде в Беларуси: "Господа просил, чтобы был морозец и снег, - так и получилось".

“Молодцы, справились люди. Особенно Гомельская область, ближе к России. Там вообще снег выше колена”, - заявил при этом Президент.

“Ну мы же так хотели, и я в том числе Господа просил, чтобы был морозец и снег выпал. Слушайте, ну так и получилось. Даже с запасом. Поэтому я рад, что у нас снежная наконец зима. Конечно, не та зима, что в нашем детстве - нас не видно было из-за сугроба, особенно в деревне. Но тем не менее настоящая зима. Пусть и жизнь у вас будет настоящей”, - сказал Президент, общаясь с прихожанами в церкви иконы Божьей Матери «Млекопитательницы» в деревне Околица.

Президент зажёг там праздничную свечу и поздравил всех с Рождеством.