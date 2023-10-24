Лукашенко рассказал, любит ли дворцы

Опубликовано: 24.10.2023 14:29 , Обновлено: 24.10.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 октября провёл встречу с молодежным активом страны во Дворец Независимости в Минске. В числе прочего он рассказал, почему его официальная резиденция имеет именно такой вид, каким он сам хотел бы её видеть и как относится к дворцам в целом.

“Дворцов я не люблю, но такой символ должен быть у государства” - процитировал Лукашенко телеграм-канал “Пул Первого”.

Отвечая на вопрос о том, каким он сам хотел бы видеть Дворец Независимости, президент отметил, что “сделал бы всё по-другому”, если бы ему “после этой стройки пришлось строить что-то фундаментальное, знаковое”. По его словам, он хотел бы видеть ” больше архитектурных элементов из прошлого, возможно, даже древней истории Беларуси”, сообщило агентство БелТА.

“Меня убедили, что это должно быть “хайтековское” здание. Меня убедили сделать его таким, что Дворец Независимости все-таки должен быть построен в таком стиле современном. Я бы построил по-иному”, - признался Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что в Минске в целом “не много так называемых стекляшек”, но все они “строились осознанно”, “не перегружая ничего”, по его личному поручению, в том числе, чтобы вызывать восхищение людей, побывавших в западных странах.

“Небоскребы в Нью-Йорке. Меня они не привлекают, но, конечно, впечатляют”, - пояснил эту позицию Лукашенко.

Он также анонсировал строительство “очередного знакового объекта” в Беларуси - масштабный выставочный комплекс, который планируется возвести возле минской кольцевой дороги в виде летящего аиста. По задумке авторов проекта, центр станет местом, куда люди смогут “приходить и гордиться достижениями страны”. При этом Лукашенко отметил, что не является “сторонником перегружать территорию” города.

“Вы видите: Минск, несмотря на то, что это центр Европы, не захламлен разного рода зданиями”, - подчеркнул он.

[info_b]Дворец Независимости в Минске - это официальная резиденция Президента Республики Беларусь. Он расположен на проспекте Победителей, рядом с выставочным центром «БелЭкспо», площадью Государственного флага и в непосредственной близости от Парка Победы. Торжественное открытие Дворца состоялось 24 октября 2013 года.

Во Дворце проводят важнейшие государственные мероприятия, начиная от вручения иностранными послами верительных грамот и заканчивая совещаниями глав государств. Его общая площадь составляет около 50 тыс. м². В нём насчитывается несколько сотен помещений.[/info_b]