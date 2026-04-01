Лукашенко рассказал, куда полетят первые ракеты: «Они все видят»

Опубликовано: 01.04.2026 15:45 , Обновлено: 01.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед офицерами белорусской армии по итогам проведенной масштабной проверки заявил, что Украина и западные страны видят все места дислокации белорусской армии.

Он призвал военных чаще менять места дислокации. «Все нас видят, знают. Мне как раз с украинского беспилотника прислали фотографии. Я их посмотрел. Район Бреста они засняли. И нашу бригаду там, и все эти пункты, которые находятся в этом районе. Они все видят и знают», — рассказал он.

По его словам, армия Беларуси должна передислоцировать свои части в другие места, причем так, чтобы этого не заметили другие.

«Это враг знать не должен. Ибо туда полетят первые ракеты. И надо, может быть, чаще менять. И в угрожаемый период однозначно надо поменять район сосредоточения», — заявил он.

«Поэтому особое внимание было уделено вашей мобильности. Выкинули вас в районе сосредоточения. Вы быстренько создали там место для жизни и готовы воевать. Мы этому уделили отдельное внимание», — заявил Александр Лукашенко.

В Беларуси 16 января была объявлена комплексная проверка боевой готовности. Провести ее приказал Президент Беларуси. В рамках учений началась масштабная проверка многих подразделений. Основной этап завершился к началу апреля «разбором полетов» у руководства страны. 26 января параллельно стартовали плановые мероприятия по приведению в готовность соединений и воинских частей тоже по всей стране.