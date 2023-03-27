Лукашенко рассказал, кого чиновники предложили выдвинуть в следующие президенты

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Опубликовано: 27.03.2023 14:27 , Обновлено: 27.03.2023

Александр Лукашенко заявил 27 марта, что чиновники из его окружения чуть ли не предлагали ему выдвинуть на следующих выборах кандидатуру президента из числа глав областей. И речь не о Гродненской.

В понедельник стало известно, что председатель Брестского облисполкома Александр Рогачук будет заменен на управляющего делами Брестского областного исполнительного комитета Сергея Лободинского.

Александр Лукашенко на совещании спросил у чиновников, почему уходит. “Ну так в чем истинная причина? Вы же все его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть на очередные выборы и вдруг?..», — заявил он.

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“Уходит в связи с переходом в дальнейшем на работу в должности председателя областной федерации профсоюзов, предложение исходило от руководства Брестского облисполкома. С учетом, в том числе, продолжительного опыта работы принято решение придать больший импульс развитию именно….», — заявил Администрации президента Игорь Сергеенко в ответ.

“Сергей Николаевич, в чем проблема? Ты там внутри, притом работал в облисполкоме. Есть какие-то шероховатости, причины?”, - спросил Александра Лукашенко у пришедшего на смену подчинённого уходящего губернатора.

«Работа с предприятиями, товарищ президент! В первую очередь потому, что экономика города может давать больший результат. Это, наверное, основная причина…», - рассказал подчинённый Лободинский о своем начальнике Рогачуке.

«То есть, есть некоторая неудовлетворенность со стороны облисполкома работой Рогачука? Ну так и говори, я же должен знать хотя бы твою позицию”, — сказал Лукашенко.

«Он достаточно активный в общественно-политическом плане человек, имеет свою позицию, встречается с населением, но на каком-то этапе по многим направлениям развития непосредственно города начала ситуация пробуксовывать, и в большей степени задачи по управлению города берет на себя облисполком…», — объяснил, в свою очередь, Сергеенко причины увольнения главы Брестской области.

Ранее председатель исполкома Брестской области Александр Рогачук сообщил, что с 28 марта уходит в отставку “с государственной службы”.

“Благодарю всех подписчиков за активность и сообщаю, что остаюсь в информационном поле — telegram-канал Александр Рогачук продолжит свою работу! Единственное — с завтрашнего дня теряет статус официального канала председателя Брестского горисполкома”, - написал он.