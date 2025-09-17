Лукашенко рассказал Канопацкой определился ли с преемником - "Перебираю многие личности"

Опубликовано: 17.09.2025 18:10 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел у себя во Дворце Независимости встречу, посвященную Дню народного единства, как сообщили в его пресс-службе, с "идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом".

На ней он поговорил с экс-кандидатом в президента Анной Канопацкой о том, кто станет новым Президентом Беларуси.

Сама Канопацкая заявила, что в Беларуси сторонники и оппоненты “объединены в защите нашей государственности” в том числе “благодаря харизме и личным качествам” Александра Лукашенко, но предложила начинать что-то делать для подготовки нового Президента.

В ответ Александр Лукашенко заявил, что “женщин уважает безмерно”, и был бы рад, чтобы следующим главой государства стала женщина, но затем сказал, что видит таким только мужчину.

“Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал Президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков Президента от природы - в Беларуси не суйся”, - заявил он.

По словам Александра Лукашенко, он считает, что Президентом Беларуси должен быть “крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха”, потому что вокруг непростая политическая ситуация.

Он напомнил о Конституционной реформе, в рамках которой придали официальный статус Всебелорусскому народному собранию (оно получило контролирующие полномочия над всеми органами власти). По словам Александра Лукашенко, он это чувствует на себе.

“А придет молодой Президент - он тем более будет чувствовать. Я не вижу здесь большой проблемы. Особенно если у нас будет консолидированное единое общество”, - заявил Александр Лукашенко.

“То, что будет другой человек, так я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти”, - снова пообещал он.