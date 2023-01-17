Лукашенко рассказал, что среди чиновников могут быть "враги"

Опубликовано: 17.01.2023 13:17 , Обновлено: 17.01.2023

Александр Лукашенко 17 января провел совещание по работе с кадрами, а заодно назначил таковые. Во время беседы с чиновниками он призвал увольнять из исполкомов "врагов" без разговоров.

“Нам надо усилить контроль за работой кадров… Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг - ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего”, - завил он, говоря об уволениях в исполкомах и контроле за кадрами.

В то же время, Александр Лукашенко призвал глав исполкомов не увольнять чиновников, если те просто молодые и неопытные: “Надо внимательнейшим образом к этому подходить. А не то что “ты не понравился, давай я тебя уберу и прочее”, передает его слова Белта. . По его словам, молодые чиновники могут “не очень понимать” и с ними надо “поработать”, чтобы они “дали результат”. “А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно”, - считает Александр Лукашенко.