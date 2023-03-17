Лукашенко рассказал, что общего у белорусов и ирландцев

Опубликовано: 17.03.2023 09:30 , Обновлено: 17.03.2023

Александр Лукашенко 17 марта, поздравляя народ Ирландии с национальным праздником, Днем Святого Патрика, рассказал, что "является залогом симпатии белорусов и ирландцев".

По его словам, это “любовь к родной земле, стремление жить в мире и добрососедстве, искренняя приверженность к созидательному труду”.

“В этот праздничный день сердечно желаю ирландским друзьям счастья, процветания и благополучия”, - отметил в своем поздравлении Лукашенко.

Он также выразил уверенность в том, что ирландцы не поддадутся на “внешние конфронтационные авантюры” в современных условиях “непростой международной обстановки” благодаря “рассудительности и миролюбивости ирландского народа”.

Кроме того, Лукашенко выразил надежду на “содержательный и взаимовыгодный диалог” между Беларусью и Ирландией в будущем.