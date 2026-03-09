Лукашенко распорядился провести проверку ПВО

Опубликовано: 09.03.2026 17:01 , Обновлено: 09.03.2026

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил, что Президент Александр Лукашенко получил провести проверку в ВВС и войсках ПВО.

“Основной задачей на этот год для Вооруженных Сил Главнокомандующий нашей страны определил поддержание установленного уровня боевой готовности войск, высокой выучки, слаженности органов управления войск при выполнении поставленных задач”, - заявил Вольфович.

По его словам, это очень актуально для сил ПВО, которые уже выполняют боевую задачу по защите неба страны.

“А если брать шире, то и Союзного государства, и западного стратегического направления в рамках ОДКБ. Поэтому ответственность перед этим видом Вооруженных Сил действительно очень высока”, - заявил он.

По его словам, власти Беларуси хотят быть уверены, что “ВВС и войска ПВО способны противодействовать современным вызовам и угрозам”.

Генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что “текущее геополитическое переустройство мира” сегодня говорит ему о том, что защита воздушного пространства и воздушных рубежей — это еще и фактор стратегического сдерживания.

“Без обеспечения безопасности в воздухе, без защиты страны от средств воздушного нападения противника о какой безопасности, устойчивом развитии экономики можно говорить? Нынешние события на Ближнем Востоке как раз это и показывают”, - заявил он.