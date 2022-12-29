Лукашенко принес на ёлку для детей «напитки для взрослых»

🎥 Видео

Опубликовано: 29.12.2022 12:26 , Обновлено: 29.12.2022

Александр Лукашенко 29 декабря принес на главную ёлку Беларуси для детей «напитки для взрослых». Видео с моментом опубликовала его пресс-служба.

Правда, такой подарок он вручил сказочным персонажам. Дети лишь подали корзины Лукашенко.

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«Я решил, что будет правильно, если мы сегодня поздравим нашего Деда Мороза и Снегурочку и вручим им подарки. Там такие, м-м, напитки новогодние, для взрослых, вы знаете? Знаете, да? И сладости», — объяснил он.