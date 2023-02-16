Лукашенко пригласил Байдена в Минск — «Улетит удовлетворенным»

Опубликовано: 16.02.2023 13:34 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко 16 февраля на встрече с иностранными СМИ пригласил президента США Джо Байдена в Минск и пообещал, что тот «улетит удовлетворенным».

«Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить», — сказал он.

Лукашенко заявил, что Байден мог бы прилететь в Минск, «ради прекращения войны в Украине». По его словам, ради этого же «подлетит» и президент РФ Владимир Путин.

«Встретимся здесь втроем: два “агрессора” и “миролюбивый” президент», — отметил Лукашенко.

Также он пообещал, что Байден «улетит удовлетворенным».

При этом Лукашенко тут же и ответил, что американский президент не поедет в Беларусь, а останется в «гиене Европы». Так он назвал Польшу.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал в среду, что отправил приглашение Джо Байдену посетить Украину.

Напомним, президент США планирует посетить Польшу на следующей неделе, чтобы отметить годовщину вторжения России в Украину. В Белом доме заявили, что он встретится с президентом Анджеем Дудой и «другими лидерами региона».