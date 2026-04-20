Лукашенко предложил Трампу отпустить Мадуро: "Если вы с катушек не съехали"

Опубликовано: 20.04.2026 09:06 , Обновлено: 20.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бывшего президента Венесуэлы, которого американские спецназовцы захватили прямо в резиденции в Каракасе, нужно отпустить из ньюйоркской тюрьмы.

“Что вы будете делать с Мадуро? Если вы с катушек не съехали, то вы должны отступить. Не надо признавать ошибки, еще что-то. Отступите и отпустите этого человека, договоритесь с Венесуэлой, - предложил Александр Лукашенко.

По его словам, венесуэльские чиновники уже усвоили урок: “Они сами договорятся, потому что они знают, что такое Соединенные Штаты Америки, как и другие государства (в Западном полушарии”.

По его словам, в самой Венесуэле на самом деле было достаточно проблем, которые вызывали недовольство властями среди жителей. Что, по его мнению, помогло стремительной и неожиданной для охраны и армии Мадуро спецоперации американских войск.

“Я почему это говорю? Потому что мы с делегацией США обсуждали этот вопрос. Абсолютно прагматичные люди. Я им это сказал: не надо воевать с венесуэльцами, с ними надо договориться”, - подчеркнул он.