Лукашенко предложил расширить полномочия КГК

Опубликовано: 05.01.2026 13:40 , Обновлено: 05.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко внёс на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания законопроект, предусматривающий расширение полномочий сотрудников Комитета государственного контроля (КГК). Если документ будет принят, новые права получат сотрудники и самого КГК, и ведомственных органов финансовых расследований.

Подробности законопроекта 5 января раскрыли в пресс-службе Палаты представителей. Глава государства предложил закрепить за ведомством работу по профилактике правонарушений в экономической сфере. Для этого, в числе прочего, предлагается наделить КГК новыми правами и расширить полномочия их органов финансовых расследований.

В частности, предлагается разрешить им:

приостанавливать работу бизнеса, если тот уличили в нарушении законодательства о ценах и ценообразовании, торговле и общественном питании;

запрещать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц;

блокировать платежи через электронные кошельки в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.

Самим гражданским служащим органов финансовых расследований, которые отвечают за подобную контрольную деятельность, глава государства предложил обязательное государственное социальное страхование.

Рассматривать предложенный Лукашенко законопроект будет Постоянная комиссия Палаты представителей по национальной безопасности.

[inf]На сегодняшний день Комитет государственного контроля является высшим органом финансового контроля, который занимается, в числе прочего, надзором за исполнением бюджета, использованием государственного имущества, соблюдением законов и актов Президента и правительства, в том числе, в сфере ценообразования. КГК напрямую подотчетен главе государства и включает два ключевых департамента - Департамент финансовых расследований и Департамент финансового мониторинга.[/inf]