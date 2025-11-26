Лукашенко предложил Путину провести переговоры о мире в Украине в Минске

Опубликовано: 26.11.2025 15:28 , Обновлено: 26.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с Владимиром Путиным в Бишкеке, предложил вновь использовать Минск в качестве площадки для потенциальных переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

Обращаясь к российскому президенту, Лукашенко заявил: «Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете, мы всегда готовы».

Таким образом он напомнил, что когда-то столица Беларуси уже была площадкой, где были подписаны так называемые «Минские соглашения». Это была серия попыток прекращения огня и политического урегулирования в Донбассе, которые разрабатывались и подписывались в столице Беларуси в 2014-2015 годах.

Также в 2022 году на территории Беларуси произошли две встречи между украинской и российской делегациями. Правда, потом переговоры безрезультатно продолжились в Стамбуле.

В то же время Владимир Путин высоко оценил участие Александра Лукашенко в мирных инициативах, заявив: «Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта».