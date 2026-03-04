Лукашенко предложил помощь Ирану

Опубликовано: 04.03.2026 11:48 , Обновлено: 04.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел у себя во Дворце Независимости встречу с послом Ирана Алирезой Санеи. В ее ходе он не только выразил соболезнования в связи с гибелью духовного лидера Али Хаменеи и ударами Израиля, но и предложил Тегерану поддержку, но в рамках позиции властей Беларуси касательно войны США и Израиля против Ирана.

“Я хотел бы обсудить с вами ситуацию на Ближнем Востоке, в Иране и задать вам один вопрос: чем мы в этой ситуации можем вам помочь, исходя из той позиции, которую мы заняли по этому конфликту?” — обратился Лукашенко к дипломату.

Пресс-служба Дворца Независимости зависимости не сообщила, о чем попросил в ответ иранский дипломат.

По словам же президента, для него эта встреча носит отнюдь не символический характер, а личный. Он заявил, что власти Беларуси хорошо информированы о происходящем в регионе.

“Вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети”, — заявил Александр Лукашенко.

Он особо подчеркнул, что его поразило известие о гибели духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Лукашенко заявил, что у него с Хаменеи были “добрые отношения” и они встречались как минимум трижды для обсуждения мировых проблем.

“Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства, — охарактеризовал погибшего Александр Лукашенко. — Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и, еще хуже, с его женой, которая умерла от ран”.

Тем временем белорусский Президент на фоне ударов Тегерана по странам Персидского залива предупредил посла Ирана о рисках расширения конфликта. По его мнению, в войну могут втянуться государства Персидского залива. “Боюсь, что так и будет”, — сказал он.