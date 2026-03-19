Лукашенко попросил передать в Белый дом: "Я сторонник Трампа"

Опубликовано: 19.03.2026 12:43 , Обновлено: 19.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече у себя во Дворце Независимости со специальным посланником США Джоном Коулом попросил передать свои слова главе Белого дома: "Несмотря на определенные ошибки США, я по-прежнему сторонник Трампа".

“Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения по глобальным проблемам вы донесли до Трампа”, - цитирует его “Пул Первого”.

Также Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с посланником войну в Иране.

“Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. Не только проблемы Украины, но и войну на Ближнем Востоке…”, - сказал он.

“Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему”, - настаивал Александр Лукашенко.