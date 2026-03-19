Лукашенко пообещал следовать договорённостям с США об освобождении заключенных: «Проблем не будет»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со специальным посланником США Джоном Коулом, что готов следовать договорённостям, достигнутым с США. По его словам, в письменной переписке Минск и Вашингтон пришли к «общему мнению».
По словам Александра Лукашенко, США «очень контролируют» вопрос заключенных в Беларуси. Он же настаивает, что в стране нет политических статей.
«Куда ж мы денемся от проблемы, которую Крис (заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит — ред.) очень контролирует. Так называемые политзаключенные. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители», — заявил Александр Лукашенко.
«Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему, в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению. И белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня», — добавил Александр Лукашенко.