Лукашенко пообещал "работать на благо Зимбабве"

Опубликовано: 31.01.2023 14:30 , Обновлено: 31.01.2023

Александр Лукашенко во время визита в Зимбабве пообещал, что не понесет народам Африки демократию. Вместо этого он пообещал им работу.

“Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности, а работать на благо народа Зимбабве”, - заверил он президента африканской страны Мнангагву. Тот в ответ назвал Александра Лукашенко “дорогим братом” и сказал “большое спасибо”.

Как стало известно, власти Зимбабве согласились купить в Беларуси 3,7 тысячи единиц тракторной техники, 60 комбайнов на сумму 66 млн долларов в течение полутора лет.

Впрочем Александр Лукашенко предсказал властям Зимбабве сильные санкции Запада и сильное “раскачивание”. “У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст. Санкции американцы против вас ввели не потому, что вы не демократичны, а потому что вы взяли под контроль свою страну и не пускаете сюда проходимцев и недругов. Вот отсюда санкции”, - поделился с Мнангагвой своими взглядами на международную политику Александр Лукашенко.