Лукашенко пообещал Литве и Польше не допустить войны с ними с территории Беларуси

Опубликовано: 20.04.2026 09:13 , Обновлено: 20.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому гостелеканалу RT прямо заявил, что власти Беларуси сделают все, чтобы не допустить войну с Польшей или Литвой.

“Моя задача предупредить своих соседей: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, может быть, в какой-то степени Украину. Упаси их Господь совершить агрессию против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать”, - пообещал Александр Лукашенко.

Он заверил, что “никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны”.

“Мы не собираемся этого делать, если нас не будут втягивать в эту войну и нам не придется отвечать. Мы не хотим этого”, - сказал президент в эфире российского госТВ.

При этом Александр Лукашенко заявил, что будет защищаться в случае агрессии со стороны соседей с запада. “Это не значит, что мы завтра же, если начнется там какое-то противостояние, ударим ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена на нас агрессия. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять”, - заверил он.

Ранее он призвал США отпустить Мадуро.