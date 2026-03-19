Лукашенко помиловал 250 человек. США сняли санкции с «Беларуськалия»

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Опубликовано: 19.03.2026 19:10 , Обновлено: 19.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с США подписал указ о помиловании 250 осуждённых по статьям за экстремизм. В его пресс-службе решение обосновали «принципами гуманизма» и «обращениями матерей, жен и близких осужденных».

Параллельно США объявили, что снимают санкции с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси и Министерства финансов, а также с белорусских калийных удобрений. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул.

Точные списки помилованных не публиковались. Литовский общественный вещатель LRT назвал имена таких освобождённых, которых вывезли в Литву: Екатерина Андреева, Наста Лойка, Эдуард Пальчис, Мария Рябкова, Кирилл Казей, Дмитрий Кубаров, Александр Козлянко, Николай Кулешев, Сергей Мавшук, Никита Золотарев, Ким Самусенко, Павел Шпетный, Денис Железко, Алексей Мельников, Валентин Стефанович.

В посольстве США в Литве говорят, что 15 из 250 освобожденных отправлены в Литву.

“На литовско-белорусской границе. Сегодняшнее освобождение 250 человек является важной вехой в гуманитарной сфере и свидетельством приверженности президента США прямой, жесткой дипломатии. Свобода — наша цель. Мы выражаем глубочайшую благодарность нашим литовским партнерам за их ключевую роль в этой миссии”, — написал Джон Коул в соцсети X.

Во Дворце Независимости заявили, что все дела помилованных предварительно прошли через комиссию (по помилованию) под руководством Генерального прокурора. «При принятии решения Глава государства учитывал и мнение членов этой комиссии», — заявили в пресс-службе.

Кстати, во время предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года уже сообщалось о снятии санкций США с белорусского калия. Видимо, только сейчас этот вопрос был окончательно урегулирован.

«США также приняли решение вывести из всех санкционных списков две белорусские компании — Белорусскую калийную компанию и „Беларуськалий“», — рассказал спецпосланник президента США.

На вопрос, как быстро администрация Трампа примет решение, Джон Коул пообещал ускоренный процесс.