Лукашенко помиловал 250 человек. США сняли санкции с «Беларуськалия»
Президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с США подписал указ о помиловании 250 осуждённых по статьям за экстремизм. В его пресс-службе решение обосновали «принципами гуманизма» и «обращениями матерей, жен и близких осужденных».
Параллельно США объявили, что снимают санкции с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси и Министерства финансов, а также с белорусских калийных удобрений. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул.
Точные списки помилованных не публиковались. Литовский общественный вещатель LRT назвал имена таких освобождённых, которых вывезли в Литву: Екатерина Андреева, Наста Лойка, Эдуард Пальчис, Мария Рябкова, Кирилл Казей, Дмитрий Кубаров, Александр Козлянко, Николай Кулешев, Сергей Мавшук, Никита Золотарев, Ким Самусенко, Павел Шпетный, Денис Железко, Алексей Мельников, Валентин Стефанович.
В посольстве США в Литве говорят, что 15 из 250 освобожденных отправлены в Литву.
“На литовско-белорусской границе. Сегодняшнее освобождение 250 человек является важной вехой в гуманитарной сфере и свидетельством приверженности президента США прямой, жесткой дипломатии. Свобода — наша цель. Мы выражаем глубочайшую благодарность нашим литовским партнерам за их ключевую роль в этой миссии”, — написал Джон Коул в соцсети X.
Во Дворце Независимости заявили, что все дела помилованных предварительно прошли через комиссию (по помилованию) под руководством Генерального прокурора. «При принятии решения Глава государства учитывал и мнение членов этой комиссии», — заявили в пресс-службе.
Кстати, во время предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года уже сообщалось о снятии санкций США с белорусского калия. Видимо, только сейчас этот вопрос был окончательно урегулирован.
«США также приняли решение вывести из всех санкционных списков две белорусские компании — Белорусскую калийную компанию и „Беларуськалий“», — рассказал спецпосланник президента США.
На вопрос, как быстро администрация Трампа примет решение, Джон Коул пообещал ускоренный процесс.
«Уверяю вас, что на этот раз всё будет значительно быстрее, — подчеркнул Джон Коул. — Мы научились делать это быстрее. Перед визитом в Минск мы провели расширенные переговоры с Министерством финансов и другими американскими структурами, которые участвуют в применении санкций».