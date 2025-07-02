Лукашенко помиловал 16 осуждённых белорусов

Опубликовано: 02.07.2025 11:15 , Обновлено: 02.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости помиловал 16 осужденных белорусов. Об этом 2 июля сообщили в Администрации главы государства, рассказав некоторые подробности о личностях помилованных.

Как пояснили в Администрации президента, среди помилованных - осужденные по различным статьям Уголовного кодекса, в том числе за экстремизм. Все они, как заявили в президентской Администрации, написали на имя Лукашенко ходатайства о помиловании, “раскаявшись в содеянном и взяв на себя обязательство не нарушать закон”.

По информации пресс-службы президента, среди помилованных:

восемь женщин и восемь мужчин,

трое - старше 50 лет,

двое - с хроническими заболеваниями,

один - с инвалидностью,

у девяти человек есть несовершеннолетние дети.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной в Беларуси была объявлена массовая амнистия. Ожидалось, что она затронет почти 8 тыс. человек. Некоторые могли рассчитывать на полную амнистию, для других предусмотрено частичное сокращение срока наказания — на 1 год.

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А 21 июня, после встречи спецпосланника США Кита Келлога с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске из белорусских тюрем выпустили ещё 14 человек. Тогда на свободу вышли люди, осуждённые в том числе по статьям за экстремистскую деятельность, в частности, Сергей Тихановский, супруг экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской (оба включены белорусским МВД в список лиц, причастных к экстремистской деятельности).

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