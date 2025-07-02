Лукашенко помиловал 16 осуждённых белорусов
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости помиловал 16 осужденных белорусов. Об этом 2 июля сообщили в Администрации главы государства, рассказав некоторые подробности о личностях помилованных.
Как пояснили в Администрации президента, среди помилованных - осужденные по различным статьям Уголовного кодекса, в том числе за экстремизм. Все они, как заявили в президентской Администрации, написали на имя Лукашенко ходатайства о помиловании, “раскаявшись в содеянном и взяв на себя обязательство не нарушать закон”.
По информации пресс-службы президента, среди помилованных:
- восемь женщин и восемь мужчин,
- трое - старше 50 лет,
- двое - с хроническими заболеваниями,
- один - с инвалидностью,
- у девяти человек есть несовершеннолетние дети.
Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной в Беларуси была объявлена массовая амнистия. Ожидалось, что она затронет почти 8 тыс. человек. Некоторые могли рассчитывать на полную амнистию, для других предусмотрено частичное сокращение срока наказания — на 1 год.
А 21 июня, после встречи спецпосланника США Кита Келлога с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске из белорусских тюрем выпустили ещё 14 человек. Тогда на свободу вышли люди, осуждённые в том числе по статьям за экстремистскую деятельность, в частности, Сергей Тихановский, супруг экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской (оба включены белорусским МВД в список лиц, причастных к экстремистской деятельности).