Лукашенко объяснил, что значит, когда называет себя «уходящим президентом»

Опубликовано: 23.12.2025 15:26 , Обновлено: 23.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время напутствия, которое он дал новым главам Генпрокуратуры и СК Беларуси, напомнил им, что считает себя «уходящим президентом», а затем пояснил, что это значит.

Он приказал новым руководителям ключевых ведомств пресекать любые попытки «в плане революционной борьбы против существующего государственного строя»: «И одного, и второго вас касается: никаких поползновений…»

По словам Лукашенко, белорусы обязаны решать всё через выборы. «Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть всё. Тем более что нынешний президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть», — заявил он.

Обращаясь к сидящим перед ним главам СК и Генпрокуратуры, Лукашенко сказал, что считает себя «человеком уходящим».

«Хотя многие за это ухватились: “Ах, уходящий!..” Кто переживает, кто радуется. Это не значит, что завтра мы всё это бросим, и я в том числе, и уйдем», — пояснил он значение этого термина.

О том, что Александр Лукашенко когда-нибудь уйдет с поста президента, он сам стал говорить после выборов 2020 года. На протяжении нескольких лет он повторял этот тезис. В то же время он не называл сроков и настаивал, что резкой смены курса Беларуси не произойдет.