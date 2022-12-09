Лукашенко назвал слова Меркель "мелкими" и "мерзкими"

Опубликовано: 09.12.2022 14:54 , Обновлено: 09.12.2022

Александр Лукашенко 9 декабря заявил, что слова Ангелы Меркель о том, что "Минские соглашения" дали Киеву время стать сильней, были "мелкими" и "мерзкими".

“Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно - это мерзко. Меркель… Я тоже этого не ожидал. И президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель”, - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, Ангела Меркель “поступила мелко, мерзко” и хочет быть “в тренде”.

“Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после Минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали”, - напомнил Александр Лукашенко.

А вот, что сказала Ангела Меркель: “Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 - это не Украина сегодня. Как мы могли наблюдать в ходе боёв в районе Дебальцево в 2015 году, Путин мог бы тогда легко победить”, - сказала Ангела Меркель.